Подготовка новобранцев из отряда БАРС-11 началась в Запорожской области

Тренировки добровольцев из отряда БАРС-11 группировки войск «Днепр» начались в одном из тыловых районов в Запорожской области. На полигоне военнослужащие отрабатывают навыки стрельбы, взятия опорных пунктов, организации связи и тактической медицины. Все происходит под руководством инструкторов, имеющих реальный боевой опыт.

«Много новых добровольцев пришло, которые решили отдать долг Родине. Многие пришли впервые, поэтому нужно все объяснять, показывать. Отрабатываем двойки, тройки, фланги, стрельбу, пристрелку оружия. Все, что касается пехотной работы, к штурму готовим людей», - рассказал стрелок с позывным Коба.

Бойцы готовятся ко всему. Отдельно с ними занимаются по вопросам беспилотной авиации. Добровольцев учат уничтожать ударные дроны.

«Хотел проверить себя, на что способен. Сейчас мы защищаем людей. Мы ради этого и пришли, чтобы избавить от фашизма мирных жителей», - добавил Коба.

После обучения военнослужащие пополнят боевые подразделения отряда и приступят к выполнению задач на Ореховском направлении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.