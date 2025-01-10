Пленный предостерег украинцев от службы в ВСУ, где их отправят на убой

Минобороны России предоставило записи беседы с тремя военнослужащими ВСУ, попавшими в наш плен на территории Курской области. Все они находились в составе одного подразделения, личный состав которого набирался из тюрем и штрафных частей.

«Уходите с этой армии, потому что вас отправят на убой. Бегите, не знаю, куда хотите, живите своей жизнью, потому что кроме вас за вас никто не будет волноваться», - сказал пленный Дмитрий Деревянкин.

Пленный Дмитрий Мисяков отметил, что в российском плену его не то что не били, но даже не сказали оскорбительного слова. Он на собственном опыте убедился, что в руках российских войск условия намного лучше, чем об этом говорят по украинскому телевидению.

А Владимир Петренко, последний из оказавшейся в нашем плену из тройки боевиков отметил, что ВСУ бросили его группу, отказавшись эвакуировать ее, когда в этом возникла необходимость.

Ранее пленный украинец Михаил Костюк пожаловался, что в ВСУ его учили только стрелять из автомата. Были еще занятия по саперной подготовке, но, в основном, теоретические. На этом скудное обучение завершилось, и его бросили в окопы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.