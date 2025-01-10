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Пленный предостерег украинцев от службы в ВСУ, где их отправят на убой

Дмитрий Деревянкин заявил, что лучше бежать куда угодно и жить своей жизнью, чем оказаться в рядах украинских боевиков.
2025-01-10 11:17:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России предоставило записи беседы с тремя военнослужащими ВСУ, попавшими в наш плен на территории Курской области. Все они находились в составе одного подразделения, личный состав которого набирался из тюрем и штрафных частей.

«Уходите с этой армии, потому что вас отправят на убой. Бегите, не знаю, куда хотите, живите своей жизнью, потому что кроме вас за вас никто не будет волноваться», - сказал пленный Дмитрий Деревянкин. 

Пленный Дмитрий Мисяков отметил, что в российском плену его не то что не били, но даже не сказали оскорбительного слова. Он на собственном опыте убедился, что в руках российских войск условия намного лучше, чем об этом говорят по украинскому телевидению. 

А Владимир Петренко, последний из оказавшейся в нашем плену из тройки боевиков отметил, что ВСУ бросили его группу, отказавшись эвакуировать ее, когда в этом возникла необходимость.

Ранее пленный украинец Михаил Костюк пожаловался, что в ВСУ его учили только стрелять из автомата. Были еще занятия по саперной подготовке, но, в основном, теоретические. На этом скудное обучение завершилось, и его бросили в окопы. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #пленные #Владимир Петренко #Дмитрий Деревянкин #Дмитрий Мисяков
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