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МО РФ: все БПЛА, пытавшиеся атаковать компрессорную станцию «Русская», сбиты

Компрессорная станция находится в Краснодарском крае, она обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».
2025-01-13 10:37:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что все украинские беспилотники самолетного типа, пытавшиеся ударить по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, были сбиты. Это стало заслугой подразделений противовоздушной обороны. 

 «В результате падения осколков одного БПЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская"», - говорится в сообщении от МО РФ. 

При этом российское оборонное ведомство заявило, что никто из обслуживающего персонала компрессорной станции не пострадал. Разрушения в результате попытки атаки также отсутствуют. 

Последствия падения осколков оперативно устранили дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром». 

Отмечено, что эта компрессорная станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Минобороны России подчеркнуло, что компрессорная станция подает газ в трубопровод в штатном режиме. Сбоев в ее работе допущено не было.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Краснодарский край #пво #бпла #«Турецкий поток» #Гай-Кодзор #Компрессорная станция
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