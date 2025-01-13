Мотострелковые подразделения «Южной» группировки войск приступили к эвакуации жителей из освобожденного города Курахово. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В разговоре с военнослужащими ВС РФ люди поведали о зверствах, которые творили украинские боевики. По их словам, пулю можно было получить за что угодно, даже просто отправившись за водой.

Националисты использовали оставшееся в городе население в качестве живого щита. Также они занимались грабежом имущества.

«Меня назвали сепаратисткой. Говорили, какого черта ты сидела в этом подвале и ждала?.. "Ждунами" называли тут всех», - рассказала жительница Курахово.

Напомним, ровно неделю назад в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об освобождении города Курахово в Донецкой Народной Республике. Боевиков из населенного пункта выбили подразделения группировки войск «Юг».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.