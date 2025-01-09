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Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили опорники врага в зоне СВО

Нанеся удар, расчеты самоходок сменили огневые позиции на запасные, чтобы пополнить боекомплект и не дать поразить себя противнику.
2025-01-09 11:41:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных орудий «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и скопления живой силы ВСУ. Видеоролик с действиями российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

В ходе полета оператор дрона обнаружил новые цели. Выявленные данные передали на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийские удары по переданным координатам.

На записи показано, как расчет делает необходимые вычисления и ведет огонь. Орудие накрыто маскировочной сетью. Кадры боевой работы показаны с разных ракурсов.

Отстрелявшись, артиллеристы сменили огневые позиции, чтобы восполнить боекомплект и уйти от возможного ответного удара. В описании к видео сказано, что камера беспилотника зафиксировала результаты ударов по целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #ВС РФ #Гиацинт #СВО #группировка запад
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