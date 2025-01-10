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ВСУ потеряли более 280 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Из бронетехники противника российским войскам удалось уничтожить два танка, четыре боевые машины пехоты и три другие боевые бронированные машины.
2025-01-10 14:07:12
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что украинские формирования потеряли более 280 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. 

Помимо этого, отмечено, что российские войска уничтожили два танка, четыре боевые машины пехоты и три другие боевые бронированные машины врага. 

Также ВС РФ на Курском направлении за сутки уничтожили шесть украинских автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и два миномета. Еще сообщается, что три боевика сдались в плен.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что десантники огнем из БМД-4М поддержали штурмовиков в курском приграничье. Целью стал опорный пункт неприятеля - его накрыли осколочно-фугасными боеприпасами из 30-мм автоматической пушки, а также из 100-мм пушки с закрытых огневых позиций.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #Потери противника #Курское направление
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