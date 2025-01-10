ВСУ потеряли более 280 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает о том, что украинские формирования потеряли более 280 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

Помимо этого, отмечено, что российские войска уничтожили два танка, четыре боевые машины пехоты и три другие боевые бронированные машины врага.

Также ВС РФ на Курском направлении за сутки уничтожили шесть украинских автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и два миномета. Еще сообщается, что три боевика сдались в плен.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что десантники огнем из БМД-4М поддержали штурмовиков в курском приграничье. Целью стал опорный пункт неприятеля - его накрыли осколочно-фугасными боеприпасами из 30-мм автоматической пушки, а также из 100-мм пушки с закрытых огневых позиций.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.