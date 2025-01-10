Дежурные средства ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
В ведомстве отметили, что 16 дронов уничтожили в Ростовской области. Еще 10 сбили над Азовским морем. По четыре аппарата врага перехватили в Курской и Воронежской областях.
Три БПЛА уничтожили в Брянской области, два - в Краснодарском крае, один - в Белгородской области.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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