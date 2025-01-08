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Артиллеристы ВС РФ устроили боевикам огненный ад под Дзержинском

Артиллеристы бьют по укрепленным позициям боевиков ВСУ и в места, куда противник стягивает технику и резервы.
Анастасия Авсюк 2025-01-08 09:28:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Реактивные системы залпового огня Вооруженных Сил РФ громят противника на передовой. Под Дзержинском не смолкают залпы «Градов» артиллеристов 9-й гвардейской мотострелковой бригады 51-ой армии. Работают в любое время суток и при любой погоде.

«Буссоль мы выставляем до приезда "Града" для того, чтобы ускорить нашу работу, чтобы мы меньше времени находились на позициях, на огневой. Она приехала - мы ее уже сориентировали и по-быстрому отработали и уехали», - рассказал командир 2-го взвода первой реактивной батареи с позывным Птаха.

У бойцов работа выверена до минут. Несмотря на то, что ответного артиллерийского огня здесь не видели уже давно, враг пытается атаковать любыми силами. Под прессингом - солдаты ВСУ зарываются глубже в землю, злятся, запускают камикадзе.

В это время наши бойцы внимательно следят за небом. Расчет получает координаты. После пристрелочных залпов следует небольшая корректировка и дальнейшая работа по цели.

Ракеты ложатся кучно. Шансы скрыться от ударной мощи РСЗО минимальны. Над местом прилетов понимается белый дым, а еще совсем недавно боевики пытались стянуть туда свои силы и технику. Работы много. Впереди - Дзержинск. В городе сейчас активно громят подразделения ВСУ.

#армия #артиллерия #ВС РФ #ВСУ #Дзержинск #РСЗО Град
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