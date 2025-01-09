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Дроноводы уничтожили украинскую самоходку на Курском направлении

Противник накрыл самоходную артиллерийскую установку маскировочной сетью, но это ее не спасло.
2025-01-09 14:28:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении самоходной артиллерийской установки ВСУ на Курском направлении. Это сделали расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон». 

Накрытую маскировочной сетью самоходку обнаружили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Рубикона».

Данные о местоположении САУ оперативно передали расчетам ударных средств. После этого операторы российских дронов-камикадзе уничтожили артиллерийскую установку неприятеля двумя попаданиями. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что российский FPV-дрон прилетел в пикап с украинскими боевиками в Харьковской области. Автомобиль перевозил пехотинцев в целях проведения ротации, но выполнение этой задачи удалось сорвать. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #САУ #Рубикон #FPV-дроны #Курское направление
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