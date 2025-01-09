Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов.

Помимо этого, российское оборонное ведомство заявило, что за сутки огневое поражение удалось нанести украинским цехам сборки и местам хранения беспилотников.

Досталось и скоплениям живой силы и военной техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников. Такие цели были поражены в 163 районах, отметили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы из состава группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты неприятеля в зоне специальной военной операции. Они применили 152-миллиметровые снаряды, выпущенные из орудий самоходок «Гиацинт-С».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.