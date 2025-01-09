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Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Кроме этого, огневое поражение удалось нанести цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям боевиков и военной техники противника.
2025-01-09 12:15:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов. 

Помимо этого, российское оборонное ведомство заявило, что за сутки огневое поражение удалось нанести украинским цехам сборки и местам хранения беспилотников. 

Досталось и скоплениям живой силы и военной техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников. Такие цели были поражены в 163 районах, отметили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы из состава группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты неприятеля в зоне специальной военной операции. Они применили 152-миллиметровые снаряды, выпущенные из орудий самоходок «Гиацинт-С».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Украина #инфраструктура #СВО #Огневое поражение #Военные аэродромы
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