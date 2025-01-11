МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Штурмовики подробно рассказали о боях за Шевченко в ДНР

Гарнизон ВСУ, оборонявший Шевченко, оказал активное сопротивление, враг использовал БПЛА и пытался контратаковать позиции наших войск.
2025-01-11 14:38:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике, рассказали о ходе штурма.

Наши бойцы заходили в поселок молниеносным броском из ближайшей лесополосы.

«Заход был сложный, активно работали БПЛА противника. Они корректировали минометы. ВСУ пытались контратаковать. Я уничтожил одну группу, которая по болоту пыталась пробраться. Мы преодолели танковый ров и уничтожили большой опорник. Там было много блиндажей, сеть тоннелей, но мы справились», - рассказал командир взвода Андрей Дудников.

Для уничтожения вскрытых позиций ВСУ использовали артиллерию, а также ударные дроны, в том числе с системами сброса боеприпасов. Главной задачей было подавление огневых точек украинских боевиков.

«Я сказал в тот момент одному из бойцов: "Боишься - не делай, делаешь - не бойся, не сделаешь - погибнешь". Он встряхнулся и мы начали толкаться двойками. Нужно было закрепиться в доме. Мы знали, что там есть враг, разведка подсказала. Выдвинулись в район и в сумерках увидели группу ВСУ. Мы открыли огонь», - вспомнил заместитель командира взвода Василий Бураков.

После зачистки ближайшей лесополосы, штурмовики-гвардейцы начали ночной штурм населенного пункта. Двигаясь от укрытия к укрытию, бойцы закрепились в первых домах, а на утро несколькими группами обошли позиции ВСУ с флангов, уничтожили остаток вражеского гарнизона и освободили оккупированный населенный пункт.

Материал подготовил Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ДНР #штурмовики #шевченко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 