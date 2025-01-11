Штурмовики подробно рассказали о боях за Шевченко в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике, рассказали о ходе штурма.

Наши бойцы заходили в поселок молниеносным броском из ближайшей лесополосы.

«Заход был сложный, активно работали БПЛА противника. Они корректировали минометы. ВСУ пытались контратаковать. Я уничтожил одну группу, которая по болоту пыталась пробраться. Мы преодолели танковый ров и уничтожили большой опорник. Там было много блиндажей, сеть тоннелей, но мы справились», - рассказал командир взвода Андрей Дудников.

Для уничтожения вскрытых позиций ВСУ использовали артиллерию, а также ударные дроны, в том числе с системами сброса боеприпасов. Главной задачей было подавление огневых точек украинских боевиков.

«Я сказал в тот момент одному из бойцов: "Боишься - не делай, делаешь - не бойся, не сделаешь - погибнешь". Он встряхнулся и мы начали толкаться двойками. Нужно было закрепиться в доме. Мы знали, что там есть враг, разведка подсказала. Выдвинулись в район и в сумерках увидели группу ВСУ. Мы открыли огонь», - вспомнил заместитель командира взвода Василий Бураков.

После зачистки ближайшей лесополосы, штурмовики-гвардейцы начали ночной штурм населенного пункта. Двигаясь от укрытия к укрытию, бойцы закрепились в первых домах, а на утро несколькими группами обошли позиции ВСУ с флангов, уничтожили остаток вражеского гарнизона и освободили оккупированный населенный пункт.

Материал подготовил Ян Брацкий и Николай Баранов.