Экипажи Т-80БМ группировки «Запад» уничтожили опорник и боевиков ВСУ

Экипажи танков Т-80БМ группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт, склад боеприпасов и живую силу ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России, предоставив кадры боевой работы.

Российское оборонное ведомство показало, как танк движется и ведет огонь из пушки. Машина покрыта маскировочной сетью, над башней размещена решетчатая конструкция, защищающая от дронов. Также показаны кадры с результатами ударов.

Танкистам потребовалось минимум времени, чтобы точно поразить выявленные цели. После уничтожения целей экипажи быстро покинули огневые позиции.

Команды на стрельбу поступают из командно-наблюдательного пункта. Там же, при необходимости, корректируют огонь. В описании к видео сказано, что танкисты оказывают поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, нанося мощные огневые удары по противнику.

Т-80 - танк с газотурбинным двигателем. Используется для уничтожения укреплений, живой силы, бронеобъектов, огневых средств. В арсенал танка входят модернизированная 125-мм пушка и пулеметы. Оснащен стабилизатором вооружения, новейшими средствами связи и системой управления огнем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.