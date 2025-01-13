МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ка-27 отработал поиск терпящего бедствие летчика в полярную ночь

По легенде учений, вертолетчики получили сигнал от летчика, экстренно покинувшего воздушное судно. В результате поиска его нашли на одной из сопок в труднодоступной местности.
2025-01-13 11:08:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что экипаж поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС смешанного авиакорпуса Северного флота отработал поиск терпящего бедствие летчика в сложных метеоусловиях полярной ночи Крайнего Севера.

«По замыслу учения, во время выполнения полетов над территорией Кольского полуострова экипаж вертолета Ка-27ПС получил сигнал от терпящего бедствие летчика, аварийно покинувшего воздушное судно», - говорится в сообщении.

Экипаж использовал поисковые приборы и световые устройства. В итоге летчика обнаружили на одной из сопок в труднодоступной местности. Его подняли на вертолет при помощи спуско-подъемного устройства.

В российском оборонном ведомстве отметили, что цель таких тренировок - совершенствовать уровень подготовки экипажей поисково-спасательных вертолетов. Вертолетчики будут быстрее искать терпящих бедствие людей в труднодоступной местности, несмотря на сложные метеоусловия Крайнего Севера. 

Ранее сообщалось, что морпехи Северного флота отработали ведение боя в Арктике. Занятия проводились с опытными инструкторами, которые передали бойцам опыт специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #ВМФ #учения #Северный флот #Крайний Север #Ка-27ПС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 