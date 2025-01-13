Экипаж Ка-27 отработал поиск терпящего бедствие летчика в полярную ночь

Минобороны России сообщает, что экипаж поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС смешанного авиакорпуса Северного флота отработал поиск терпящего бедствие летчика в сложных метеоусловиях полярной ночи Крайнего Севера.

«По замыслу учения, во время выполнения полетов над территорией Кольского полуострова экипаж вертолета Ка-27ПС получил сигнал от терпящего бедствие летчика, аварийно покинувшего воздушное судно», - говорится в сообщении.

Экипаж использовал поисковые приборы и световые устройства. В итоге летчика обнаружили на одной из сопок в труднодоступной местности. Его подняли на вертолет при помощи спуско-подъемного устройства.

В российском оборонном ведомстве отметили, что цель таких тренировок - совершенствовать уровень подготовки экипажей поисково-спасательных вертолетов. Вертолетчики будут быстрее искать терпящих бедствие людей в труднодоступной местности, несмотря на сложные метеоусловия Крайнего Севера.

Ранее сообщалось, что морпехи Северного флота отработали ведение боя в Арктике. Занятия проводились с опытными инструкторами, которые передали бойцам опыт специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.