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Российский FPV-дрон уничтожил танк ВСУ на Курском направлении

Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по цели.
2025-01-10 12:04:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оператор FPV-дрона уничтожил танк ВСУ на Курском направлении. Кадры удара по противнику публикует Министерство обороны Российской Федерации.

Украинский танк обнаружили разведывательные подразделения центра «Рубикон». Цель не спасла даже работа средств РЭБ неприятеля, уточняет российское оборонное ведомство.

«Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы, расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" танк ВСУ был уничтожен», - говорится в сообщении Минобороны.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #поражение #FPV-дрон
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