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За ночь над Россией уничтожили восемь украинских беспилотников

Большую часть вражеских дронов перехватили в Воронежской области.
2025-01-13 07:57:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских дронов. Шесть беспилотников перехватили в Воронежской области.

Еще по одному вражескому аппарату уничтожили в Белгородской и Брянской областях.

Напомним, прошлой ночью над Россией сбили один БПЛА, а в ночь на субботу - 85.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #дроны #МО РФ
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