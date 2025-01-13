За ночь над Россией уничтожили восемь украинских беспилотников

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских дронов. Шесть беспилотников перехватили в Воронежской области.

Еще по одному вражескому аппарату уничтожили в Белгородской и Брянской областях.

Напомним, прошлой ночью над Россией сбили один БПЛА, а в ночь на субботу - 85.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.