За ночь над Россией уничтожили восемь украинских беспилотников

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских дронов. Шесть беспилотников перехватили в Воронежской области.
Еще по одному вражескому аппарату уничтожили в Белгородской и Брянской областях.
Напомним, прошлой ночью над Россией сбили один БПЛА, а в ночь на субботу - 85.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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