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Пленный рассказал о брошенных на поле боя телах украинских солдат

В Курской области Павел Короколин сдался в плен военнослужащим группировки войск «Север» и сохранил свою жизнь.
2025-01-13 12:22:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Тела уничтоженных солдат ВСУ бросают на поле боя, никто не эвакуирует «двухсотых», чтобы вернуть их родным. Об этом сообщил взятый в плен российскими бойцами украинец Павел Короколин. Кадры беседы с пленным предоставило Министерство обороны России.

«"Двухсотых" я ни одного не видел, чтобы забирали. Это неправильно. Это просто пушечное мясо», - сказал он.

Короколин попал в ряды ВСУ в рамках мобилизации. Его схватили сотрудники ТЦК и доставили в отделение еще в сентябре, откуда повезли в учебную часть в Новомосковске в Днепропетровской области.

Спустя несколько дней украинец оказался в Сумской области, затем его перебросили в Курскую область. На третий день Павла контузило. Короколин попытался дезертировать, но был схвачен и снова брошен в зону боевых действий. Позже солдат сделал правильный выбор - сдался в плен российским бойцам и сохранил свою жизнь.

Ранее другой пленный предостерег украинцев от службы в ВСУ, где их отправят на убой. Он заявил, что лучше бежать куда угодно и жить своей жизнью, чем оказаться в рядах украинских боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #пленный #Павел Короколин
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