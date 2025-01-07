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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 325 человек

Российские военные также уничтожили 10 вражеских танков.
2025-01-07 14:19:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За минувшие сутки киевский режим на Курском направлении потерял более 325 военнослужащих. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Также ВС РФ уничтожили 10 танков, 11 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, БТР и БПМ. Кроме того, поражены три артиллерийских орудия и три миномета.

Ранее в Минобороны России сообщали о мощном ударе по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Были уничтожены и склады вооружения.

Для этого задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #уничтожение #Курское направление
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