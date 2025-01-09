После освобождения города Курахово в Донецкой Народной Республике танкисты группировки войск «Юг» продолжают поддерживать продвижение штурмовых групп. Так, недавно они уничтожили ряд опорных пунктов и огневых точек врага. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Дают команду "огонь" и работаем. Они (боевики, - Прим. ред.) часто в блиндажах, в подвалах сидят. Тяжело попасть в "квадратный метр", но попадаем», - говорит механик-водитель с позывным Боксер.

В МО РФ отметили, что танкисты работают круглосуточно. Они сменяют друг друга только для пополнения боекомплекта и отдыха.

Напомним, в минувший понедельник, 6 января, Минобороны России сообщило об освобождении города Курахово. Националистов из наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части ДНР выбили подразделения группировки войск «Юг».

В военном ведомстве подчеркнули, что ВСУ потеряли в населенном пункте более 12 тысяч человек или 80% личного состава.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.