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Пленный пожаловался, что в ВСУ его учили только стрелять из автомата

Кроме этого, Михаил Костюк заявил, что у него были занятия по саперному делу, но все ограничилось лишь теоретической подготовкой.
2025-01-09 10:52:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащий ВСУ Михаил Костюк, попавший в российский плен, рассказал о скверной подготовке в рядах противника. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Было понятие, как автомат в руках держать. И как им пользоваться. Больше такому ничему не учили. Саперное дело больше учили теоретически, чем практически», - признался пленный. 

Костюк рассказал, что когда украинца поймают сотрудники ТЦК, то у него есть три выбора - или в тюрьму, или с автоматом на линию боевого соприкосновения, или, еще хуже, туда же, на передовую, но с лопатой и без бронежилета, копать окопы. 

Михаил Костюк описал, как он попал в плен. Группа боевиков попала под мощный обстрел. Украинские пехотинцы засели в блиндаж, чтобы переждать обстрел, но в это время в укрытие ворвались русские. После этого военнослужащие ВСУ бросили автоматы и подняли руки. 

Пленный подчеркнул, что к нему относятся хорошо. Российские военнослужащие, как он отметил, не занимались рукоприкладством и хорошо кормят. Находиться в плену ВС РФ лучше, чем сидеть в украинских окопах, мерзнуть и бояться, сказал он.

Ранее сообщалось, что тринадцать боевиков сдались в плен у курского хутора Бердин. Согласно словам вражеских пехотинцев, командование ВСУ просто бросило их на убой. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #противник #пленный #Михаил Костюк
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