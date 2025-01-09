Военнослужащий ВСУ Михаил Костюк, попавший в российский плен, рассказал о скверной подготовке в рядах противника. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Было понятие, как автомат в руках держать. И как им пользоваться. Больше такому ничему не учили. Саперное дело больше учили теоретически, чем практически», - признался пленный.

Костюк рассказал, что когда украинца поймают сотрудники ТЦК, то у него есть три выбора - или в тюрьму, или с автоматом на линию боевого соприкосновения, или, еще хуже, туда же, на передовую, но с лопатой и без бронежилета, копать окопы.

Михаил Костюк описал, как он попал в плен. Группа боевиков попала под мощный обстрел. Украинские пехотинцы засели в блиндаж, чтобы переждать обстрел, но в это время в укрытие ворвались русские. После этого военнослужащие ВСУ бросили автоматы и подняли руки.

Пленный подчеркнул, что к нему относятся хорошо. Российские военнослужащие, как он отметил, не занимались рукоприкладством и хорошо кормят. Находиться в плену ВС РФ лучше, чем сидеть в украинских окопах, мерзнуть и бояться, сказал он.

Ранее сообщалось, что тринадцать боевиков сдались в плен у курского хутора Бердин. Согласно словам вражеских пехотинцев, командование ВСУ просто бросило их на убой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.