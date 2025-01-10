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ВС РФ нанесли 28 групповых ударов по тыловым объектам врага за неделю

Удары наносились с 4 по 10 января высокоточным оружием и ударными беспилотниками.
2025-01-10 13:14:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении 28 групповых ударов по украинским тыловым объектам за неделю. 

Уточняется, что удары наносились с 4 по 10 января, для этого использовалось высокоточное оружие, а также ударные беспилотные летательные аппараты. 

Отмечено, что в результате удалось поразить инфраструктуру украинских военных аэродромов, склады с вооружением, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотников неприятеля. Помимо этого, российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины, а также иностранных наемников. 

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон уничтожил танк ВСУ на Курском направлении. В МО РФ отметили, что его не спасла даже работавшая система РЭБ - беспилотник все равно поразил цель. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Украина #Высокоточное оружие #Ударные БПЛА #групповые удары
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