ВС РФ нанесли 28 групповых ударов по тыловым объектам врага за неделю

Минобороны России сообщило о нанесении 28 групповых ударов по украинским тыловым объектам за неделю.

Уточняется, что удары наносились с 4 по 10 января, для этого использовалось высокоточное оружие, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Отмечено, что в результате удалось поразить инфраструктуру украинских военных аэродромов, склады с вооружением, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотников неприятеля. Помимо этого, российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины, а также иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон уничтожил танк ВСУ на Курском направлении. В МО РФ отметили, что его не спасла даже работавшая система РЭБ - беспилотник все равно поразил цель.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.