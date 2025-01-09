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Штурмовики группировки «Центр» отточили мастерство в зоне СВО

После прохождения курса подготовки на полигоне военнослужащие пополнят ряды штурмовых подразделений группировки войск «Центр».
2025-01-09 18:20:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовики группировки войск «Центр» оттачивают мастерство на одном из тыловых полигонов в зоне проведения СВО перед отправкой в подразделения, продвигающиеся на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив кадры тренировок.

На занятиях отрабатывались захват и удержание опорных пунктов. Тренировки прошли под руководством опытных инструкторов. В результате отработки упражнений до автоматизма оттачивались практические навыки.

На занятиях учитывается опыт, полученный в зоне специальной военной операции. Наравне с опытными штурмовиками тренируются вновь прибывшие военнослужащие, недавно подписавшие контракты с Минобороны.

Тренировки проходят как в дневное, так и в ночное время суток. Военнослужащие используют приборы ночного видения и различные средства разведки. С военнослужащими проводятся разбор ошибок и постановка новых задач.

В ведомстве сообщили, что после завершения полного курса обучения военнослужащие отправятся на линию боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #штурмовики #тренировки #занятия #СВО
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