Певица Мара и артисты ЦВО дали концерт для бойцов в зоне спецоперации

Артисты вокально-инструментального ансамбля мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа и рок-певица Мара выступили с концертом для военнослужащих группировки войск «Центр» в тыловом районе спецоперации.

Выступление длилось более часа. Артисты исполнили свои лучшие хиты и другие известные композиции. Основу программы составили патриотические песни. Не раз гостям приходилось выходить на бис.

«Это невероятно важно, потому что я такой же воин, как и вы все. Я точно также это делаю словом, гитарой, музыкой, энергией. Я вместе с вами приближаю нашу победу. Это общее состояние и мы не можем мимо этого пройти, мы этим живем. Здесь часть нашей жизни, нашего сердца и души», - сказала певица Мара Кана.

По окончанию концерта, военнослужащие поблагодарили артистов аплодисментами, а певице Маре вручили букет. После выступления никто сразу не расходился. Артисты и бойцы еще долгое время дружески беседовали.

С начала спецоперации для военнослужащих проводятся концерты с участием приглашенных известных артистов и музыкантов. Основой целью таких выступлений является поддержка наших бойцов на передовой и возможность организации их досуга.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.