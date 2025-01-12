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Певица Мара и артисты ЦВО дали концерт для бойцов в зоне спецоперации

На импровизированной сцене артисты исполнили патриотические песни, а также мировые хиты.
2025-01-12 14:34:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артисты вокально-инструментального ансамбля мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа и рок-певица Мара выступили с концертом для военнослужащих группировки войск «Центр» в тыловом районе спецоперации.

Выступление длилось более часа. Артисты исполнили свои лучшие хиты и другие известные композиции. Основу программы составили патриотические песни. Не раз гостям приходилось выходить на бис.

«Это невероятно важно, потому что я такой же воин, как и вы все. Я точно также это делаю словом, гитарой, музыкой, энергией. Я вместе с вами приближаю нашу победу. Это общее состояние и мы не можем мимо этого пройти, мы этим живем. Здесь часть нашей жизни, нашего сердца и души», - сказала певица Мара Кана.

По окончанию концерта, военнослужащие поблагодарили артистов аплодисментами, а певице Маре вручили букет. После выступления никто сразу не расходился. Артисты и бойцы еще долгое время дружески беседовали.

С начала спецоперации для военнослужащих проводятся концерты с участием приглашенных известных артистов и музыкантов. Основой целью таких выступлений является поддержка наших бойцов на передовой и возможность организации их досуга.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #цво #Минобороны России #концерт #мара
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