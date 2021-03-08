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Командующий Балтфлотом РФ поздравил женщин с 8 марта

Роман Захаров
05:45 08.03.2021
Александр Носатов заявил, что на сегодняшний день Вооруженные силы России немыслимы без представительниц прекрасного пола.
Командующий Балтфлотом РФ поздравил женщин с 8 марта
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командующий Балтийским флотом РФ адмирал Александр Носатова поздравил женщин с праздником 8 марта. Военачальник пожелал прекрасной половине человечества здоровья, семейного благополучия, успехов в делах, а также напомнил, что женщины олицетворяют собой «все самое светлое на Земле».

«От имени Военного совета дважды Краснознаменного Балтийского флота и моряков-балтийцев поздравляю всех женщин в погонах, гражданский персонал воинских частей, предприятий и учреждений флота, ветеранов войны и труда, матерей и жен, членов семей военнослужащих, всех женщин Калининграда и области с замечательным праздником весны - Международным женским днем! Этот праздник в нашей стране отмечается с особой теплотой и сердечностью. В этот день мы чествуем наших любимых женщин, представляющих лучшую половину человечества и олицетворяющих собой все самое светлое и доброе на Земле. Сколько прекрасных стихов сложено во славу женщины, сколько великих дел освящено их именами. Любовь к женщине всегда возвышает душу, наполняет новым смыслом жизнь, делает мужчину сильнее», - сказано в праздничном обращении Носатова.

При этом адмирал напомнил, что во все времена - и в мирные дни, и в годы тяжелых испытаний - представительницы прекрасной половины человечества не только хранили тепло семейного очага, но и вместе с отцами, мужьями и сыновьями самоотверженно защищали свою Родину.

«Они покоряли космос, растили хлеб, учили и воспитывали детей», - подчеркнул Носатов.

По словам командующего Балтфлотом, Вооруженные Силы России сегодня немыслимы без представительниц прекрасного пола.

«На ваших хрупких, но надежных плечах лежит большая доля ответственности за успешное выполнение учебных и боевых задач, воплощение всех замыслов и идей в различных областях человеческой деятельности. Вы всегда справляетесь с самыми трудными заданиями не хуже мужчин. И, добиваясь высоких профессиональных успехов, не теряете своего очарования, трепетно оберегаете семейный покой, заботитесь о будущем поколении. Огромное спасибо вам за тепло, уют, заботу и ласку, которыми вы окружаете нас, мужчин, за надежду, свет и радость, которыми наполняете мир. В этот светлый весенний праздник желаем всем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, большого счастья, любви и семейного благополучия, успехов во всех ваших делах, мира, добра, веры и оптимизма!», - заключил Александр Носатов.

Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили всех женщин нашей планеты с праздником 8 марта. Торжественное обращение они записали, находясь на борту Международной космической станции.

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