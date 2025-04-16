Совфед одобрил закон о ветеранах боевых действий для бойцов в приграничье

Защитники Курской области получат статус ветерана боевых действий. Такой закон одобрил Совет Федерации. Нормы документа распространяются не только на военнослужащих и правоохранителей, но и на добровольцев, которые отражают вторжение ВСУ на территорию России и пресекают вооруженные провокации в приграничных регионах.

«Законопроект проработан в Госдуме, в силовых ведомствах, в комитетах. Я попросил бы его поддержать, потому что военнослужащие выполняют задачи не один день», - сказал заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

Поправки к федеральному закону «О ветеранах» изначально предусматривали присвоение соответствующего статуса военнослужащим и сотрудникам силовых структур, задействованным в отражении провокаций на границе.

Ко второму чтению комитеты Государственной думы по труду и по обороне подготовили совместные поправки, расширяющие действие закона - ветеранский статус также предлагается присваивать участникам добровольческих формирований, выполнявших аналогичные боевые задачи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.