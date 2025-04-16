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Совфед одобрил закон о ветеранах боевых действий для бойцов в приграничье

Инициатива прошла второе и третье, окончательное, чтения в Госдуме 3 апреля.
2025-04-16 15:59:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Защитники Курской области получат статус ветерана боевых действий. Такой закон одобрил Совет Федерации. Нормы документа распространяются не только на военнослужащих и правоохранителей, но и на добровольцев, которые отражают вторжение ВСУ на территорию России и пресекают вооруженные провокации в приграничных регионах.

«Законопроект проработан в Госдуме, в силовых ведомствах, в комитетах. Я попросил бы его поддержать, потому что военнослужащие выполняют задачи не один день», - сказал заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

Поправки к федеральному закону «О ветеранах» изначально предусматривали присвоение соответствующего статуса военнослужащим и сотрудникам силовых структур, задействованным в отражении провокаций на границе.

Ко второму чтению комитеты Государственной думы по труду и по обороне подготовили совместные поправки, расширяющие действие закона - ветеранский статус также предлагается присваивать участникам добровольческих формирований, выполнявших аналогичные боевые задачи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ветераны #совфед #приграничье
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