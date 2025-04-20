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Бойцам 36-й омсбр доставили пасхальные куличи на передовую

Для многих военнослужащих праздник Светлой Пасхи является символом скорого возвращения к своим родным и близким.
2025-04-20 06:05:20
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК "Звезда"

Православные военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» встретили светлый праздник Пасхи на боевых позициях в зоне спецоперации. Несмотря на все сложности военнослужащие сохранили верность традициям.

«Это очень нас радует, мы ждем этот праздник, для нас он святой. Я сам христианин, у меня вся семья верующая и я верю в Бога. Мы ценим эти традиции и всегда приветствуем их. Куличи напоминают нам о детстве, о семье. Хочется поскорее вернуться к близким», - признался помощник пулеметчика с позывным Кустик.

Накануне Пасхи военные повара выпекали куличи. Работали в две смены, чтобы обеспечить праздничным угощением каждого военнослужащего. По словам начальника продовольственной службы 36-й омсбр с позывным Рацион, главный ингредиент праздничного кулича - забота о ближних.

«Ребята всегда встречают нас с улыбкой, всегда нам рады. Как бы тяжело не было доставить все это на линию боевого соприкосновения, мы это делаем, проявляя тем самым заботу о личном составе, который выполняет задачи на передовой», - сказал начальник продовольственной службы 36-й омсбр с позывным Рацион.

Приготовленные куличи и яйца освятили в полевом храме, после чего их раздали военнослужащим.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Пасха #пекарня #куличи
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