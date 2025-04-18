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«Суперкам» группировки «Центр» обеспечил разгром артиллерией техники ВСУ

Ночные вылеты с тепловизорами обеспечивают точное поражение целей, а модульная система позволяет адаптировать дрон под любые задачи.
2025-04-18 11:34:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет беспилотника «Суперкам» 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (группировка «Центр») обеспечил уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Минобороны России и публикует кадры боевой работы.

Воздушные разведчики, работая в связке с артиллерией, выявляют цели днем и ночью, корректируя огонь и контролируя результаты ударов. Благодаря тепловизору «Суперкам» фиксирует перемещение техники и личного состава ВСУ даже в темноте.

«За ночь можно две-три ротации поймать вот так на нашем участке ответственности», - отметил старший оператор Илья Субботин.

Обнаружив цель, операторы дронов мгновенно передают координаты артиллеристам. По словам Субботина, в ходе недавнего вылета была наведена артиллерия на две машины с боеприпасами и военнослужащими ВСУ.

Модульная конструкция позволяет быстро менять оборудование дрона под задачи, а устойчивость к плохой погоде обеспечивает работу в любых условиях. «Суперкам» активно используется российскими войсками для разведки и поражения целей группировки «Центр», а его применение повышает точность ударов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #ВСУ #МО РФ #Суперкам
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