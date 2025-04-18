Экипаж Ка-52М разнес украинский опорник в курском приграничье

Минобороны России сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ с боевиками внутри в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж вертолета Ка-52М.

Уточняется, что летчики использовали для нанесения удара авиационные ракеты. Уничтожение намеченной цели подтвердил передовой авианаводчик.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр. Он также выпустил тепловые ловушки, чтобы не дать поразить себя расчетам украинских ПЗРК. После этого летчики благополучно вернулись на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ми-28 уничтожил пункт управления дронами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.