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Российские войска освободили Преображенку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-04-17 13:35:03
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Преображенка на территории Донецкой Народной Республики. 

Уточняется, что населенный пункт в результате активных действий взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Центр».

Отмечено, что за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям семи украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Красноармейск, Успеновка, Ульяновка, Миролюбовка и Новоэкономическое в ДНР. 

В зоне ответственности группировки неприятель потерял более 385 боевиков, три боевые бронированные машины и пять орудий полевой артиллерии.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как российские дроноводы проследили за украинским пикапом. Он привел наших операторов беспилотников к пункту временной дислокации ВСУ. В итоге был уничтожен и этот пункт, и сам пикап.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #освобождение #группировка «Центр» #Преображенка
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