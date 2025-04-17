Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Преображенка на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что населенный пункт в результате активных действий взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Центр».

Отмечено, что за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям семи украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Красноармейск, Успеновка, Ульяновка, Миролюбовка и Новоэкономическое в ДНР.

В зоне ответственности группировки неприятель потерял более 385 боевиков, три боевые бронированные машины и пять орудий полевой артиллерии.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как российские дроноводы проследили за украинским пикапом. Он привел наших операторов беспилотников к пункту временной дислокации ВСУ. В итоге был уничтожен и этот пункт, и сам пикап.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.