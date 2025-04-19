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Артиллеристы уничтожили два пункта управления дронами ВСУ у Федоровки

Позиции противника выявили в ходе воздушной разведки.
2025-04-19 16:13:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении специальной операции расчеты ствольной артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили два украинских пункта управления беспилотниками и пункт временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что вражеские позиции находились у села Федоровка. Их выявили при помощи дронов.

Также артиллеристы уничтожили огневую точку боевиков, мешавшую продвижению наших штурмовиков.

Ранее в МО РФ рассказывали, как на Южно-Донецком направлении экипаж танка Т-72 уничтожил пулеметный расчет ВСУ, который мешал закрепиться нашим подразделениям. Разгромить вражеское укрепление удалось во взаимодействии с операторами беспилотников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #артиллерия #бпла #беспилотники #МО РФ #орудие #Южно-Донецкое направление
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