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Пленный солдат ВСУ заявил о нежелании умирать за интересы Зеленского

Юрий Бейсюк раскритиковал Киев за нежелание вести диалог.
2025-04-17 11:45:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеообращение пленного военнослужащего ВСУ Юрия Бейсюка, в котором он осудил позицию Киева по отказу от мирных переговоров.

«Зеленский начал полномасштабную войну. Это можно закончить мирными переговорами, но Зеленский просто отказывается на нормальные переговоры», - сказал Бейсюк.

Бейсюк, работавший в Польше, был мобилизован в украинскую армию сразу после возвращения на родину. Подробности службы он раскрывать отказался.

«Я не хотел умирать за интересы Зеленского. Если меня обменяют, найму адвокатов и через суд уволюсь из ВСУ», - пообещал военнопленный.

Заявление Бейсюка стало очередным в череде публикаций Минобороны РФ с критикой украинского руководства. Ранее другие пленные ВСУ жаловались на принуждение, обман командиров и отсутствие подготовки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Зеленский #ВСУ #МО РФ #пленный
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