ВСУ нанесли ущерб российским энергообъектам в семи регионах РФ

Киевский режим, вопреки договоренностям о прекращении атак на энергообъекты, продолжил наносить удары по российской инфраструктуре. За 16-17 апреля зафиксированы 10 атак ВСУ в семи регионах, включая приграничные и центральные области, сообщает Минобороны России.
В Белгородской области 16 апреля повреждены высоковольтные линии и трансформаторная подстанция. Без света остался поселок Красная Яруга. На следующий день повторный обстрел линии электропередачи снова оставил населенный пункт без электричества.
В Брянской области 16 апреля БПЛА атаковал подстанцию. Часть жителей населенного пункта Подывотье остались без электроснабжения.
В Запорожской области в результате артобстрела ВСУ повреждена подстанция «Куйбышево».
В Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях ВСУ нанесли удары дронами по ЛЭП и подстанциям. В Рязанском районе обесточен населенный пункт Турлатово, в Конаковском районе Тверской области - деревня Юрьево, в Глушковском районе Курской области обесточены часть домов, в Новомосковском районе Тульской области - три населенных пункта.
Накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ шесть раз за сутки атаковали объекты российской энергетики.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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