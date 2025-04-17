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ВСУ нанесли ущерб российским энергообъектам в семи регионах РФ

Всего зафиксированы 10 атак противника по российской энергетике за сутки, отметили в МО РФ.
2025-04-17 13:06:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Киевский режим, вопреки договоренностям о прекращении атак на энергообъекты, продолжил наносить удары по российской инфраструктуре. За 16-17 апреля зафиксированы 10 атак ВСУ в семи регионах, включая приграничные и центральные области, сообщает Минобороны России.

В Белгородской области 16 апреля повреждены высоковольтные линии и трансформаторная подстанция. Без света остался поселок Красная Яруга. На следующий день повторный обстрел линии электропередачи снова оставил населенный пункт без электричества.

В Брянской области 16 апреля БПЛА атаковал подстанцию. Часть жителей населенного пункта Подывотье остались без электроснабжения.

В Запорожской области в результате артобстрела ВСУ повреждена подстанция «Куйбышево».

В Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях ВСУ нанесли удары дронами по ЛЭП и подстанциям. В Рязанском районе обесточен населенный пункт Турлатово, в Конаковском районе Тверской области - деревня Юрьево, в Глушковском районе Курской области обесточены часть домов, в Новомосковском районе Тульской области - три населенных пункта.

Накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ шесть раз за сутки атаковали объекты российской энергетики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Энергетика #нарушение
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