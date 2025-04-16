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Российские войска освободили Калиново в ДНР

Населенный пункт был взят под контроль благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск.
2025-04-16 13:28:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили Калиново Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

Населенный пункт был взят под контроль благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск.

«Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 310 человек. Помимо живой силы, противник лишился двух танков, боевой бронированной машины HMMWV и бронетранспортера Stryker. Уничтожены пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны России показало кадры боев за населенный пункт Пятихатки в Запорожской области. Его взяли под контроль подразделения новороссийских десантников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #калиново
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