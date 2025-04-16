Крупнейшие в мире корабли на воздушной подушке провели стрельбы на Балтике

Малые десантные корабли на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия» Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в рамках учений.

Огонь велся из 30-мм автоматических установок АК-630. Моряки успешно поразили воздушные цели и безэкипажные катера условного противника.

Помимо стрельб, экипажи кораблей отработали погрузку боевой техники и личного состава с береговой черты, а также высадку десанта на необорудованное побережье.

Для этого задействовали бойцов морской пехоты Балтфлота на бронетранспортерах БТР-82А и ЗРК «Стрела».

Экипажи кораблей на воздушной подушке провели отдельные учения по радиационной, химической и биологической защите, а также по борьбе за живучесть.

Малые десантные корабли на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия» являются самыми крупными в мире в своем классе.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.