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Пленный рассказал, что военнослужащих ВСУ обучают по конспектам

В интервью, опубликованном Минобороны РФ, он раскритиковал обучение по стандартам НАТО и отсутствие реальной подготовки.
2025-04-16 17:49:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с допросом пленного военнослужащего ВСУ Сергея Лысенко, который раскрыл детали подготовки украинской армии и обман со стороны командования. Лысенко, ранее занимавший должность начальника склада, был переведен в штурмовой отряд.

Подготовка ВСУ, по словам пленного, сочетает натовские стандарты, где инструктор читает конспект, словно на лекции. Мало практических занятий, упор на теорию из устаревших пособий.

«Армия ВСУ настраивается на натовский лад. Потому что половина учебы проходит под видом натовских стандартов, а остальное проходит под видом не натовских стандартов. К тебе приходит инструктор, он достает конспект», - признался пленный.

С 2016 года Лысенко служил в тылу, отвечая за инженерное имущество. В 2023-м из-за катастрофической нехватки пехоты его перебросили на передовую. Командиры уверяли, что позиция «спокойная», но это была ложь, добавил он.

История Лысенко - не единичный случай. Ранее другие пленные из ВСУ жаловались на нехватку обучения, обман и принуждение к участию в бессмысленных атаках.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
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