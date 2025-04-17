FPV-дрон ГВ «Днепр» за минуты ликвидировал замаскированную технику ВСУ

Расчет FPV-дронов группировки войск «Днепр» (в составе 18-й общевойсковой армии) ликвидировал замаскированную БМП-1 ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры удара по вражеской технике публикует Министерство обороны России.

Во время планового облета разведывательный дрон выявил тщательно замаскированную БМП-1, которую ВСУ пытались скрыть в прибрежной зоне. Координаты цели мгновенно передали операторам ударных FPV-дронов. Спустя несколько минут после обнаружения боевая машина была поражена прямым попаданием.

Благодаря эффективному взаимодействию разведки и расчетов ударных дронов время от выявления до поражения цели сократилось до минимума, говорится в описании к видео. Отмечается, что разведдроны корректируют удары артиллерии и направляют FPV-дроны.

Применение беспилотников позволяет российским войскам действовать без риска для личного состава, минимизируя ответные удары.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.