Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Валентиновка на территории Донецкой Народной Республики. Ее взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Юг» в результате активных действий.

Также на этой неделе подразделения группировки освободили населенный пункт Калиново, который находится также на территории ДНР.

Отмечено, что группировка за неделю нанесла огневое поражение формированиям 18 украинских бригад и одного полка. Враг за это время в зоне ответственности ГВ «Юг» потерял более 2 170 боевиков, два танка и 27 боевых бронированных машин.

Также удалось уничтожить 74 украинских автомобиля, 35 орудий, шесть станций РЭБ, 27 складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

Помимо этого, сообщается, что сегодня утром ВС РФ нанесли групповой удар по ключевым площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов неприятеля. Всего же за неделю наши военнослужащие нанесли девять групповых ударов по противнику.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.