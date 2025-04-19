Опубликованы первые кадры с освобожденными из плена бойцами ВС РФ

Минобороны России показало первые кадры с освобожденными из плена российскими военнослужащими. Сейчас бойцы в Белоруссии получают психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, они могут связаться с родственниками.

В субботу, 19 апреля, из плена возвращены 246 российских военнослужащих в обмен на 246 украинских военнопленных. Дополнительно Киеву передали 31 раненого украинского военнослужащего в обмен на 15 раненых российских солдат.

Освобожденных бойцов перевезут в Россию и доставят для лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны.

Объединенные Арабские Эмираты выступили в роли посредника в проведении гуманитарного обмена.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.