Самолет с 246 освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Москве

Минобороны РФ опубликовало видео прибытия в Москву российских военнослужащих, освобожденных с подконтрольной киевскому режиму территории. Борт военно-транспортной авиации доставил на Родину 246 бойцов.

Взамен российская сторона вернула Украине такое же количество военнослужащих ВСУ. Украине также передали 31 раненого в обмен на 15 российских бойцов, которым требуется срочная помощь врачей.

В качестве посредника при организации и проведении обмена выступили власти Объединенных Арабских Эмиратов.

Сразу после освобождения военнослужащие ВС РФ направятся в военные госпитали Минобороны. Многим из них требуется медицинская помощь и психологическая реабилитация.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.