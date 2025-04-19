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Самолет с 246 освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Москве

После освобождения бойцы ВС РФ направятся в военные госпитали для прохождения медицинской и психологической реабилитации.
2025-04-19 23:35:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Минобороны РФ опубликовало видео прибытия в Москву российских военнослужащих, освобожденных с подконтрольной киевскому режиму территории. Борт военно-транспортной авиации доставил на Родину 246 бойцов.

Взамен российская сторона вернула Украине такое же количество военнослужащих ВСУ. Украине также передали 31 раненого в обмен на 15 российских бойцов, которым требуется срочная помощь врачей.

В качестве посредника при организации и проведении обмена выступили власти Объединенных Арабских Эмиратов.

Сразу после освобождения военнослужащие ВС РФ направятся в военные госпитали Минобороны. Многим из них требуется медицинская помощь и психологическая реабилитация.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Москва #армия #Минобороны России #ВС РФ #возвращение из плена
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