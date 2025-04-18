Над шестью регионами России за ночь сбили 56 украинских БПЛА

Киевский режим вновь предпринял очередную атаку на российские регионы. Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. При этом 27 дронов сбили над территорией Воронежской области, 12 БПЛА - в небе над Белгородской областью.

«12 БПЛА - над акваторией Азовского моря, три - над территорией Республики Крым, по одному -над территориями Ростовской области и Краснодарского края», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее заявил, что пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на регион нет.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.