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Группа украинских боевиков сдалась в плен в Курской области

Всушники заявили, что приняли на сто процентов верное решение. Их бросили на смерть в Курской области, поэтому, чтобы сохранить свои жизни, они сложили оружие и сдались российским бойцам.
2025-04-18 08:40:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Группа украинских военных сдалась в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Судя по кадрам, это около 15 человек. Решение они назвали верным на все сто процентов и приняли его, так как несли потери в живой силе и вооружении.

«При выходе с окружения с Курской области мы поняли, что нас бросили и оставили на смерть. Мы решили сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь», - заявили украинские боевики.

В оборонном ведомстве заверили, что бойцы группировки войск «Север» гарантируют сложившим оружие солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение по российским законам и международным нормам. Причем в плен сдаются все участники курской авантюры - от кадровых офицеров до рядовых солдат.

«Поймали на улице, прямо возле дома. И повезли в военкомат. Проверять, обновлять данные. Не обращали внимания на болезни. Написали: "Годен к службе в вооруженных силах". После боя там обгорел я. Ну, был пожар, горел сарай. И обгорело лицо. Увидели русских военных, которые там в одном из разрушенных домов были. Оружие поставили и сдались. Они помогли, дали крем помазать, напоили чаем и дали еду. Сейчас относятся хорошо - есть все необходимое», - рассказал военнопленный Иван Прокопешин.

Вооруженные силы РФ продолжают громить украинские формирования в Курской области. Освобождение населенных пунктов и восстановление контроля над ключевыми точками позволяют нашим войскам укреплять свои позиции. Благодаря действиям военнослужащих РФ боеспособность ВСУ на Курском направлении ослабляется.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Курская область #плен #военнопленные #Север #боевики всу
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