Ми-28 группировки «Центр» уничтожил пункт управления дронами ВСУ ракетой

Минобороны России опубликовало кадры боевого вылета экипажа вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник», в ходе которого был уничтожен пункт временной дислокации расчета БПЛА ВСУ. Боевая работа выполнялась в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Экипаж получил точные координаты расположения противника, собранные разведкой. В ходе боевого вылета вертолет выпустил легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР), которая поразила объект с первого попадания.

Данные разведки подтвердили ликвидацию пункта управления дронами ВСУ. Выполнив задачу, экипаж вернулся на аэродром базирования для подготовки к новым вылетам.

«Ночные охотники» Ми-28НМ активно применяются в зоне СВО для ударов по командным пунктам, складам и живой силе противника. Их способность работать в любое время суток и в сложных погодных условиях усиливает преимущество российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.