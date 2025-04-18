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Экипаж Т-72 группировки «Восток» уничтожил блиндаж с пулеметчиком ВСУ

С помощью корректировки от БПЛА танкисты поражают цели на десятикилометровой дистанции.
2025-04-18 18:08:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72 5-й гвардейской танковой бригады (группировка «Восток») поддержали штурмовые подразделения на Южно-Донецком направлении, подавляя огневые точки и укрепления ВСУ. Благодаря взаимодействию с операторами БПЛА танкисты поражают цели как прямой наводкой, так и с закрытых позиций на расстоянии до 10 километров, сообщает Минобороны России.

В ходе боевой работы, запечатленной на видео, танк Т-72 скрытно продвигался вдоль лесополосы, чтобы сократить дистанцию до вражеского блиндажа. Целью стал пулеметный расчет ВСУ, который мешал закрепиться российским штурмовикам. Получив точные координаты от разведывательного дрона, экипаж произвел серию выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами, уничтожив укрепление.

Данные с БПЛА позволяют танкистам вести прицельный огонь без визуального контакта с противником, а использование закрытых позиций снижает риск контратак.

Ранее Т-72Б3М разгромил украинский опорный пункт на Донецком направлении. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Т-72 #танкисты #МО РФ #блиндаж
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