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Над шестью регионами России сбили 71 украинский БПЛА за ночь

Уточняется, что это были беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
2025-04-17 07:40:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Киевский режим вновь предпринял очередную атаку на российские регионы. В ночь с 16 на 17 апреля системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 71 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что дроны были уничтожены в небе над шестью регионами страны. Больше всего их перехватили над Курской областью, согласно сообщению оборонного ведомства, силы ПВО сбили 49 БПЛА.

«По семь БПЛА - над территориями Орловской и Рязанской областей, четыре - над территорией Брянской области, три - над территорией Владимирской области и один - над территорией Тульской области», - передает Минобороны.

Украинские боевики предпринимают попытки совершить теракты на территории России не только по ночам, но и в течение дня. Накануне ВСУ атаковали Ивановскую область - российские средства воздушной обороны сбили семь украинских дронов самолетного типа. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #армия #беспилотники #ВСУ #атака
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