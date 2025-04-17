Минобороны показало кадры ночной работы «Градов» в районе Константиновки

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск нанес удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Константиновка на Крамоторско-Дружковском направлении спецоперации. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

Обычными целями для РСЗО являются скопления живой силы противника, его бронетехника, артиллерийские и минометные батареи. В этот раз разведка выявила позиции боевиков и их опорные пункты.

Под покровом ночи расчеты «Градов» вышли на огневые позиции и дали залп 122-мм реактивными снарядами по указанным разведкой координатам. Опорный пункт противника был успешно уничтожен.

Сразу после выполнения боевого задания РСЗО сменили позицию, чтобы не попасть под возможный ответный огонь врага.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.