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На Саур-Могиле состоялась передача бойцам копии «Спаса Нерукотворного»

После передачи иконы «Спаса Нерукотворного» ее будут возить по передовым подразделениям для духовной поддержки военнослужащих.
Ян Брацкий 2025-04-20 07:16:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащим группировки войск «Центр» передали список иконы с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную президентом Владимиром Владимировичем Путиным военнослужащим, участникам специальной военной операции.

Церемония передачи иконы состоялось на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, участие в ней приняли военнослужащие и представители командования группировки войск «Центр».

«На святом месте для каждого русского человека передается икона "Спаса Нерукотворного", которая была выполнена в творческих мастерских на Урале в городе Златоуст. Эта икона является точной копией того образа, который в свое время Владимир Владимирович Путин подарил Министру обороны. Одна из этих икон находится в Главном Храме Министерства обороны, а вторая икона посещает войсковые подразделения и тех ребят, которые несут ратный подвиг в зоне проведения спецоперации», - объяснил протоиерей, настоятель Духосошествинского храма города Казани Алексей Чужаков.

После этого икону доставили в одно из подразделений группировки, где в блиндажном храме произвели молебен с участием военнослужащих, которые смогли подойти к самой иконе и принять участие в таинстве причастия.

«Сей образ очень символичен для наших воинов, потому что имеет большую историю. Образ является собирательным, потому что объединял наши народы и образ является победоносным, потому что с этим образом связано очень много побед нашего Отечества», - рассказал иерей, старший мобильной группы духовенства группировки «Центр» Роман Чебоненко.

Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - платке, которым вытер свое лицо Христос.

Известно, что лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.

#армия #Минобороны РФ #саур-могила #Православие #спас нерукотворный #икона
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