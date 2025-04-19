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Расчеты Д-30 нанесли мощный удар по боевикам в курском приграничье

Артиллеристы достигают цели с первого выстрела.
Олег Калинобродский 2025-04-19 10:17:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В приграничье Курской области российские военнослужащие продолжают уничтожать украинских боевиков. По врагу активно работают артиллеристы 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север». Задействованы в том числе гаубицы Д-30.

Националисты не в силах противостоять нашим расчетам. Промах - их единственная надежда. Но точность артиллеристов ВС РФ не оставляет никаких шансов врагу. Зачастую удается поразить противника даже с первого выстрела.

«Стараемся. Командование не жалуется. В зависимости от погодных условий, тоже все зависит», - рассказывает заряжающий гаубицы Д-30 с позывным Беркут.

Интенсивность работы орудий зашкаливает. Под огневым контролем находится каждый участок земли.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские артиллеристы ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Сумской области.

#армия #артиллерия #ВС РФ #Курская область #д-30 #гаубицы #приграничье
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