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ВСУ потеряли более 225 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Российские войска уничтожили два украинских бронетранспортера, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и пять орудий, включая минометы.
2025-04-18 14:42:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что ВСУ понесли потери - 225 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. 

Помимо этого, в МО РФ добавили, что российские военнослужащие смогли уничтожить два вражеских бронетранспортера, боевую бронированную машину и шесть автомобилей. 

Также российское оборонное ведомство отметило, что враг лишился одного орудия полевой артиллерии и четырех минометов. 

Ранее корреспондент «Звезды» Олег Калинобродский показал технику, которую ВСУ бросили на территории Курской области. В том числе и танк Abrams американского производства. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #потери ВСУ #приграничье #Курское направление
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