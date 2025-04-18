ВСУ потеряли более 225 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает, что ВСУ понесли потери - 225 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

Помимо этого, в МО РФ добавили, что российские военнослужащие смогли уничтожить два вражеских бронетранспортера, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.

Также российское оборонное ведомство отметило, что враг лишился одного орудия полевой артиллерии и четырех минометов.

Ранее корреспондент «Звезды» Олег Калинобродский показал технику, которую ВСУ бросили на территории Курской области. В том числе и танк Abrams американского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.