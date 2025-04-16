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ВСУ шесть раз за сутки атаковали объекты российской энергетики

Противник нанес удары по объектам на территории четырех субъектов России.
2025-04-16 12:55:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что Киев шесть раз за сутки предпринял атаки на энергетические объекты нашей страны. 

В число атакованных российских регионов попали Белгородская, Брянская, Курская и Херсонская области. Без электроснабжения остались потребители в Грайворонском, Краснояружском и Севском районах. В других случаях наблюдались повреждения энергетических объектов. 

Отмечено, что враг прибегал к намеренным обстрелам и применял ударные беспилотные летательные аппараты. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что односторонние атаки киевского режима - это нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #бпла #удары #Энергетика #атаки
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