ВСУ шесть раз за сутки атаковали объекты российской энергетики

Минобороны России заявило, что Киев шесть раз за сутки предпринял атаки на энергетические объекты нашей страны.

В число атакованных российских регионов попали Белгородская, Брянская, Курская и Херсонская области. Без электроснабжения остались потребители в Грайворонском, Краснояружском и Севском районах. В других случаях наблюдались повреждения энергетических объектов.

Отмечено, что враг прибегал к намеренным обстрелам и применял ударные беспилотные летательные аппараты.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что односторонние атаки киевского режима - это нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.