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ВСУ потеряли до 165 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также враг недосчитался двух танков, боевой машины пехоты, пяти боевых бронированных машин, 12 автомобилей и трех артиллерийских орудий.
2025-04-17 14:19:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что ВСУ потеряли до 165 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. 

Помимо этого, МО РФ сообщает об уничтожении двух украинских танков, одной боевой машины пехоты, пяти боевых бронированных машин и 12 автомобилей. 

По поводу потерь неприятелем артиллерии российское оборонное ведомство сообщает, что враг лишился за сутки боев на Курском направлении трех орудий. 

Ранее сообщалось, что ударная группа вертолетов армейской авиации ВКС России уничтожила украинские блиндажи на территории Курской области. Отмечено, что в состав группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52М, ударный Ми-28НМ и многоцелевой Ми-8. Летчики применили авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #потери ВСУ #приграничье #Курское направление
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