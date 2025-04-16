Путин присвоил шести формированиям ВС РФ почетное наименование «гвардейский»

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» пяти воинским частям и соединению Вооруженных Сил России. На сайте официального опубликования правовых актов размещены соответствующие документы.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», - сказано в указе президента России.