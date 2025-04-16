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Путин присвоил шести формированиям ВС РФ почетное наименование «гвардейский»

В указе президента России указали, что шести формированиям ВС России присвоили такое наименование за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.
Дарья Ситникова 2025-04-16 23:42:21
© Фото: Vyacheslav Prokofyev Kremlin Poo Keystone Press Agency Global Look Press

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» пяти воинским частям и соединению Вооруженных Сил России. На сайте официального опубликования правовых актов размещены соответствующие документы.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», - сказано в указе президента России.

Отмечается, что почетное наименование «гвардейский» получили 368-й штурмовой полк и 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полк.

Также почетные наименование получили 33-й десантно-штурмовой, 1442-й мотострелковый, 328-й десантно-штурмовой полки и 68-й армейский корпус.

Указы вступают в силу со дня подписания.

#Россия #армия #Путин #указ #ВС России
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