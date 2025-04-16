Путин присвоил шести формированиям ВС РФ почетное наименование «гвардейский»

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» пяти воинским частям и соединению Вооруженных Сил России. На сайте официального опубликования правовых актов размещены соответствующие документы.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», - сказано в указе президента России.
Отмечается, что почетное наименование «гвардейский» получили 368-й штурмовой полк и 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полк.
Также почетные наименование получили 33-й десантно-штурмовой, 1442-й мотострелковый, 328-й десантно-штурмовой полки и 68-й армейский корпус.
Указы вступают в силу со дня подписания.
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